Alerta en Alta Gracia: no aparecen dos niñas

La Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia solicitó ayuda para dar con el paradero de Luisana Ruarte, de 14 años, y Morena Ailín Ruarte, de 7, quienes se ausentaron de su vivienda este domingo 1 de marzo en esa ciudad.

Luisana es de tez morocha, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello negro con corte carré y ojos color café. No presenta tatuajes ni cicatrices visibles.

Morena mide cerca de 1,07 metro, tiene el pelo a la altura de los hombros y al momento de retirarse vestía una remera rosa y una pollera blanca.

Cualquier información puede ser comunicada a la Unidad Judicial de Alta Gracia, ubicada en calle Franchini 276, barrio Pellegrini, al teléfono 03547-423152 interno 50802, o en la comisaría más cercana.