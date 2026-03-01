Alerta en Carlos Paz este domingo por ráfagas de hasta 69 km/h

Villa Carlos Paz se encuentra bajo alerta amarilla por viento este domingo 1° de marzo. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora durante la tarde.

A las 8:40, la temperatura registrada era de 26,4°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 51% y viento del noreste a 12 km/h. La máxima prevista para hoy es de 31°C y no se esperan precipitaciones.

Durante la tarde y la noche el viento soplará del norte y noreste, con intensidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h y ráfagas fuertes.

Para los próximos días, el pronóstico indica un descenso progresivo de las temperaturas: el lunes se espera una máxima de 30°C, mientras que hacia el viernes y sábado no superaría los 19°C.