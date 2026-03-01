Borracho y armado con cuchillas, atacó a su pareja y a un menor

Un violento episodio de violencia familiar sacudió esta tarde a Deán Funes, cuando un joven de 20 años irrumpió en una vivienda de barrio Villa Moyano y atacó a golpes a su pareja y a un menor que intentó defenderla.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó tras un llamado telefónico que alertó a la Departamental Ischilín. Al llegar al domicilio, los efectivos entrevistaron a una mujer de 25 años, quien relató que su pareja se presentó en la casa en aparente estado de ebriedad. En medio de una discusión, el hombre la arrojó al suelo y la agredió físicamente, provocándole diversas lesiones.

Durante la agresión intervino un familiar menor de edad para intentar frenar el ataque, pero también terminó herido.

Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital local para recibir asistencia médica.

El agresor fue reducido en el lugar. Al ser palpado, los policías le encontraron en la cintura dos cuchillas tipo carnicera. Luego fue llevado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.