Carlos Paz: Cayó una pareja que se metió a una casa y robó una garrafa

Dos personas fueron detenidas esta madrugada luego de haber sustraído una garrafa de una casa en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana en una vivienda ubicada en el barrio Miguel Muñoz B y lograron atraparlos luego de un operativo cerrojo.

El personal del Comando de Acción Preventiva fue alertado por un vecino, quien escuchó ruidos en su inmueble y posteriormente, descubrió que le faltaba una garrafa y había sido dañado el candado que la protegía.

Asimismo, mediante el análisis de las cámaras de seguridad, se pudo observar a los presuntos autores y comenzó un rastrillaje que permitió dar con un hombre de 34 años y una mujer de 38 años, a quien se detuvo en las calles Los Gigantes y Las Playas.

Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente.