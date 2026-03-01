Cayó un hombre acusado de vender drogas con modalidad delivery

Un hombre de 30 años fue detenido en Laguna Larga acusado de comercializar estupefacientes bajo la modalidad de delivery en esa localidad y en Manfredi. El procedimiento fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico luego de varios meses de tareas investigativas.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza, entre Leopoldo Lugones y Facundo Quiroga, donde los investigadores lograron reducir al sospechoso.

Durante el allanamiento se incautó dinero en efectivo, un automóvil Renault Clio y otros elementos vinculados a la causa.

El hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno.