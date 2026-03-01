Controles en seis ciudades terminaron con secuestro de drogas

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron controles y patrullajes en distintas ciudades del interior de Córdoba y secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana. Además, dos hombres quedaron detenidos en procedimientos realizados en Bell Ville y Marcos Juárez.

Los operativos se desarrollaron en Río Cuarto, La Calera, San Francisco y Anisacate, donde se incautaron estupefacientes en distintos barrios.

En Bell Ville, sobre calle Jujuy al 600, un joven de 20 años fue reducido tras un episodio por resistencia y violación de domicilio. En tanto, en Marcos Juárez, un hombre mayor de edad fue detenido al constatarse que era buscado por la Justicia de Santa Fe.

Los controles formaron parte de un despliegue preventivo en distintos puntos de la provincia.