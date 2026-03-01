Detienen a un hombre por robar placas en un cementerio de Villa María

En la tarde de ayer, cerca de las 17, un hombre de 33 años fue detenido en inmediaciones del cementerio La Piedad, en barrio La Calera de Villa María, acusado de robar placas de bronce de los nichos.

El procedimiento se concretó en calle Granaderos Argentinos al 1100, luego de que personal de seguridad del lugar alertara sobre la presencia de una persona que estaba arrancando piezas metálicas.

Al llegar al lugar, los efectivos lo sorprendieron en plena maniobra y lo redujeron en el acto. También recuperaron las placas sustraídas.

En los días previos, familiares de personas fallecidas habían denunciado la desaparición de placas de bronce y daños en los nichos, lo que había generado malestar y preocupación en la comunidad.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de 2º Turno de Villa María.