Detuvieron a un joven cuando desarmaba una moto robada

La Cumbre. Un joven de 23 años fue detenido en la madrugada de este domingo en la localidad de La Cumbre, cuando fue sorprendido por la Policía mientras desarmaba una motocicleta que había sido sustraída minutos antes.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 04:20 en la intersección de las calles López y Planes y Córdoba, en el marco de un operativo de búsqueda desplegado por efectivos policiales y personal de la guardia local tras la denuncia por el robo de un motovehículo.

Según informaron fuentes oficiales de la Departamental Punilla Norte, durante el rastrillaje los uniformados divisaron a un sujeto en la vera del río en plena actividad ilícita. Al acercarse, constataron que el joven se encontraba desarmando una motocicleta y que ya tenía en su poder diversas piezas del rodado.

En una inspección posterior realizada entre las malezas del sector, los agentes hallaron oculto el vehículo: una motocicleta marca Brava, modelo Nevada 110cc, que coincidía con la denunciada como sustraída.

Ante la flagrancia del hecho, los efectivos procedieron a la inmediata detención del sospechoso. El joven fue trasladado junto al rodado recuperado y las motopartes secuestradas a la dependencia policial local, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que interviene en la causa.