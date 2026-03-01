Detuvieron a un naranjita armado tras exigir dinero para estacionar

Un naranjita fue detenido el sábado por la tarde en barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba, luego de que una mujer denunciara que le exigía dinero para permitirle estacionar su vehículo. Al requisarlo, los efectivos encontraron entre sus prendas un elemento punzante.

El procedimiento se realizó en la intersección de Elías Yofre y Mal Paso. Según el testimonio de la denunciante, el hombre le habría pedido una suma de dinero a cambio de dejarla estacionar en el lugar.

Tras intervenir en la escena, los policías le realizaron un palpado preventivo y secuestraron un mango de tijera con filo, además del chaleco reflectivo que utilizaba para desempeñarse en la zona.

El hombre fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente.