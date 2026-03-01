Dos jóvenes heridos en un grave accidente en la ruta de Tanti

Dos motociclistas resultaron con graves heridas luego de un accidente registrado esta madrugada sobre la Ruta 28 de Tanti. Por causas que buscan determinarse, perdieron el control del rodado que conducían y cayeron al pavimento.

El hecho se registró minutos antes de las tres la mañana a la altura del barrio El Durazno.

Los ocupantes de la motocicleta Guerrero 110 cc, de color azul fueron asistidos en el lugar por los bomberos voluntarios y el personal del servicio de emergencias. El conductor sufrió una fractura en uno de sus miembros superiores, mientras que su acompañante resultó con politraumatismos en su pierna izquierda.

Ambos fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Domingo Funes.