Encontraron escondido en una cueva al femicida de Natalia Cruz

Salta. La detención de Daniel Orlando Serapio, señalado como presunto autor del femicidio de Natalia Cruz, marcó un giro en la investigación y puso punto final a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia de Salta. El operativo que permitió localizar al hombre en una cueva cercana a la estación de tren Diego de Almagro, en la precordillera de la provincia, involucró una coordinación sin precedentes entre diferentes organismos de seguridad provinciales y nacionales. Permanecía prófugo desde que se descubrió el crimen.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, se trasladó personalmente al sitio donde fue hallado el imputado para supervisar el procedimiento. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras la detención, la fiscal mantuvo un encuentro con familiares de la víctima.

Durante esa reunión, se ofreció información precisa sobre el estado procesal de la causa y se respondieron inquietudes de los allegados.

El operativo que derivó en la detención de Serapio congregó a más de sesenta efectivos de áreas especiales, entre ellos el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, equipos de motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

La búsqueda contó, además, con la colaboración de la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y Defensa Civil, que desplegaron drones y un puesto móvil de monitoreo. A este despliegue se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina. Esta última participó a partir de gestiones directas del Ejecutivo provincial.

Durante la búsqueda, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dispuso una recompensa para motivar a quienes pudieran aportar información fehaciente sobre el paradero de Serapio: era de 10 millones de pesos.

Cómo fue el caso

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.