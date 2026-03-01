Fue detenido tras robarle un celular a un vecino en pleno centro

Un joven de 20 años fue detenido esta tarde en Villa Carlos Paz luego de robar un teléfono celular en inmediaciones de la Plaza del Avión, en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando un vecino alertó a la Policía que, minutos antes, un muchacho le había arrebatado el dispositivo y escapado. La víctima aportó detalles sobre la vestimenta y la dirección en la que se había ido.

Con esos datos, personal del Escuadrón Motorizado Enduro realizó un recorrido por la zona y, a pocos metros, identificó a un hombre con las mismas características. Durante el control, los uniformados encontraron el celular oculto en la cintura del sospechoso.

El teléfono fue recuperado en el lugar y el joven quedó alojado en la Alcaidía local, a disposición del magistrado interviniente.