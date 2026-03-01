Fuerte despliegue policial por Instituto-Unión en el Kempes

La Policía de Córdoba desplegó este sábado un operativo especial de seguridad en el marco del encuentro entre Instituto y Unión, que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

Del dispositivo participan efectivos del CAP, Motocicletas, SEOM, Guardia de Infantería, Canes, Caballería y Bomberos, entre otras dependencias. El despliegue incluye controles en accesos, patrullaje preventivo en el perímetro del estadio y supervisión en zonas aledañas para garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

El operativo comenzó horas antes del inicio del partido y se mantendrá hasta la desconcentración total del público.