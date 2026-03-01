Hallan en Cosquín una moto con el motor limado

Una motocicleta fue secuestrada este domingo por la mañana en Cosquín, luego de que personal policial detectara que tenía la numeración de motor adulterada.

El procedimiento se realizó alrededor de las 7.40 en calle Quechuas, en barrio San José Obrero, donde los efectivos encontraron una Mondial 110 cc abandonada en la vía pública y sin patente colocada.

Al inspeccionar el vehículo, advirtieron irregularidades en la zona del motor. Tras una revisión más detallada, constataron que la numeración había sido limada manualmente.

Ante esta situación, los uniformados trasladaron la motocicleta a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación correspondiente.