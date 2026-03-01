Huerta Grande: menor sorprendido robando en un hotel

Un adolescente de 17 años fue detenido el viernes por la noche en Huerta Grande, acusado de sustraer bombas de agua instaladas en las piletas de un hotel de la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando personal del establecimiento advirtió movimientos sospechosos y dio aviso a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos realizaron un recorrido por el predio y encontraron ocultas entre los pastizales dos bombas de agua y una bomba sumergible que habían sido retiradas minutos antes.

El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.