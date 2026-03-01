Incautan 200 kilos de hojas de coca y más de 400 paquetes de cigarrillos

Desde la Dirección General de Unidades Especiales, informaron el hallazgo y decomiso de la mercancía sin aval aduanero.

En el ámbito del Operativo Lapacho el subcomisario Eduardo Juárez informó que el procedimiento se llevó a cabo en la madrugada de este viernes. El conductor de una Toyota Hilux negra proveniente de Salta fue interceptado luego que intentara evadir el control fronterizo del Destacamento Cabo Vallejo.

Una vez que el conductor fue identificado, durante la requisa encontraron doscientos kilos de hojas de coca y varios centenares de atados de cigarrillos. Esta novedad fue informada al Juzgado Federal N° 1 que ordenó su aforo y secuestro.