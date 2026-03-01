Intentó cruzar la ruta 38 y chocó con otra moto en Santa Cruz del Lago

Dos motociclistas resultaron heridos esta tarde tras un choque en la Ruta Nacional 38, a la altura del acceso a Santa Cruz del Lago.

El siniestro ocurrió cuando un hombre de 67 años, que conducía una Honda Elite 125 cc, intentó cruzar la ruta de este a oeste. En ese momento fue impactado por una Honda Biz 125 cc guiada por una joven de 22 años que circulaba de norte a sur.

Ambos quedaron sobre la carpeta asfáltica y fueron asistidos por un servicio de emergencias. La médica que intervino constató escoriaciones varias y dispuso el traslado de los dos conductores al Hospital Domingo Funes para una evaluación más exhaustiva.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo se produjo el choque.