Investigan la muerte de un joven de 27 años en Aldea Santa María

Unión. La Justicia investiga el fallecimiento de un hombre de 27 años cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas en una zona rural de Aldea Santa María, en el departamento Unión.

El hallazgo se produjo luego de que una persona diera aviso a las autoridades. Efectivos de la Patrulla Rural acudieron al lugar y constataron que el joven se encontraba sin vida y presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky, quien dispuso las primeras medidas investigativas y caratuló el expediente como homicidio.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, y se aguardan los resultados de las pericias para avanzar en el esclarecimiento del caso.