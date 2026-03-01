La Policía escoltó el traslado de un corazón desde Mendoza hasta Córdoba

Córdoba. Un importante operativo de seguridad se desplegó en la ciudad de Córdoba para garantizar el traslado urgente de un corazón destinado a un trasplante.

El procedimiento comenzó en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde arribó el órgano proveniente de la provincia de Mendoza. Allí, efectivos policiales escoltaron al equipo médico encargado de la ablación y el traslado, en el marco de un dispositivo especialmente diagramado para asegurar rapidez y seguridad.

Desde la estación aérea, el corazón fue trasladado bajo custodia hasta el Sanatorio Allende, ubicado en barrio Nueva Córdoba. El operativo permitió un recorrido ágil y sin demoras, teniendo en cuenta la urgencia y la sensibilidad que implica este tipo de intervenciones, donde cada minuto resulta determinante.

Fuentes oficiales destacaron la coordinación entre el personal sanitario y las fuerzas de seguridad para concretar el traslado en tiempo y forma. El procedimiento fue registrado por las cámaras del 911.