Lo atraparon infraganti, intentaba robar un local en Santa Cruz del Lago

Un delincuente fue atrapado infraganti en un local gastronómico ubicado en Villa Santa Cruz del Lago. El hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las cuatro de la mañana, y trascendió que el malviviente fue detenido durante un patrullaje preventivo en la Avenida Argentina y Los Olmos.

Los uniformados pertenecientes a la Departamental Punilla divisaron a un sujeto en el ingreso del local Mío Pollo, quien se encontraba dañando un ventanal de aluminio con una barreta de hierro de aproximadamente un metro.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto se ofuscó y trató de resistirse a la detención.

Finalmente, lograron aprehenderlo y se dispuso su inmediato traslado hacia la sede policial.