Lo detuvieron tras haber atacado a un joven en el centro de Carlos Paz

Un joven fue detenido tras atacar violentamente a otro en la ciudad de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo alrededor de las seis de la tarde de este domingo 1 de marzo en la zona del Centro Viejo y trascendió que el agresor fue interceptado por el personal que está abocado al Operativo Verano.

Lo interceptaron en la esquina de las calles Pellegrini y Arruabarrena y se dispuso su traslado hacia la comisaría local.

El damnificado es un joven de 26 años que presentaba una lesión cortante profunda en el párpado izquierdo, motivo por el cual se convocó al servicio de emergencias para su atención.

En tanto, el atacante tiene 25 años y quedó a disposición del magistrado interviniente.