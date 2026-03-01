Mataron a un hombre de un balazo en la espalda, ocurrió en Córdoba

Un hombre fue asesinado en un brutal ataque a balazos ocurrido en barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba. Lo encontraron gravemente herido en la calle, lo trasladaron hacia el Hospital Elpidio Torres y posteriormente se confirmó su fallecimiento. Se investigan las circunstancias del hecho y se busca intensamente al homicida.

El herido estaba tendido en el suelo en la intersección de las calles Dorrego y Calle Pública, presentaba un disparo en la zona lumbar y fue asistido por un vecino y el servicio de emergencias.

Se mantiene en reserva su identidad y las circunstancias que derivaron en el ataque.

La justicia tomó intervención, se ordenaron una serie de pericias y los esfuerzos se orientan a tratar de identificar al autor del disparo, que se presume sería un conocido de la víctima.