Mataron a un hombre de un balazo en la espalda, ocurrió en Córdoba

Buscan intensamente al asesino
Mataron a un hombre de un balazo en la espalda, ocurrió en CórdobaSe ordenaron una serie de pericias para esclarecer el brutal ataque registrado en barrio Guiñazú.
Un hombre fue asesinado en un brutal ataque a balazos ocurrido en barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba. Lo encontraron gravemente herido en la calle, lo trasladaron hacia el Hospital Elpidio Torres y posteriormente se confirmó su fallecimiento. Se investigan las circunstancias del hecho y se busca intensamente al homicida.
El herido estaba tendido en el suelo en la intersección de las calles Dorrego y Calle Pública, presentaba un disparo en la zona lumbar y fue asistido por un vecino y el servicio de emergencias.
Se mantiene en reserva su identidad y las circunstancias que derivaron en el ataque.
La justicia tomó intervención, se ordenaron una serie de pericias y los esfuerzos se orientan a tratar de identificar al autor del disparo, que se presume sería un conocido de la víctima.