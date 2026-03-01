Operativos en rutas cordobesas terminaron con drogas y vehículos secuestrados

Cuatro personas fueron detenidas en distintos controles preventivos realizados por Policía Caminera en la Ruta Nacional 9 Sur —entre Pilar y Río Segundo— y en las localidades de Lucio V. Mansilla y Cruz del Eje. Una de ellas era buscada por la Justicia.

Durante los operativos se incautaron dosis de marihuana y cocaína, una balanza digital, una suma de dinero en efectivo y un automóvil. Además, se detectaron otros dos vehículos que contaban con pedido de secuestro.

En los procedimientos colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.