Tragedia en la ruta 158: murió una joven de 17 años

Una adolescente de 17 años murió este lunes en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 103, en una zona rural situada entre La Playosa y Pozo del Molle.

De acuerdo a la información policial, por causas que se investigan, un Honda HR-V en el que se trasladaban dos mujeres mayores de edad impactó contra una motocicleta Keller ocupada por un joven de 19 años y la menor fallecida. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido al momento del choque.

Como consecuencia del fuerte impacto, la adolescente murió en el lugar. El conductor de la motocicleta fue asistido por un servicio de emergencias y derivado al Hospital Regional Dr. Louis Pasteur para su atención.

En el sector trabajaron efectivos de Policía Caminera, personal de Policía Científica y Bomberos Voluntarios de La Playosa. La causa quedó en manos de la autoridad judicial, que busca determinar cómo se produjo el hecho.