Tragedia en Quilmes Oeste: murió un motociclista tras chocar con una soga

El hecho ocurrió en Quilmes Oeste, donde un motociclista murió tras chocar contra una soga colocada para cortar el tránsito durante un desfile de murgas.

El accidente se produjo en la intersección de la avenida 12 de Octubre y la calle 390. Según informaron fuentes policiales a Agencia Noticias Argentinas, la soga había sido instalada por la comuna junto a un grupo de vecinos para restringir la circulación, pero no contaba con la señalización adecuada.

La víctima circulaba en moto junto a su hijo cuando impactó contra el obstáculo, sufriendo una grave herida en el cuello que le provocó la muerte casi en el acto. El hijo, que viajaba como acompañante, resultó herido y fue atendido en el lugar.

Tras el trágico episodio, la actividad de carnaval prevista para ese día fue suspendida. En tanto, efectivos policiales y peritos trabajan para determinar las responsabilidades legales por la colocación de la soga en la vía pública.