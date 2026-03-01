Tragedia en un desfile de murgas: una soga colgada fue fatal

Un motociclista murió este sábado por la noche en Quilmes Oeste tras chocar contra una soga que bloqueaba la circulación en medio de un corso barrial. El hecho ocurrió en la intersección de avenida 12 de Octubre y calle 390.

La víctima viajaba en moto junto a su hijo cuando se encontró de forma repentina con la cuerda atravesada sobre la calzada. Según fuentes policiales, la soga había sido colocada por vecinos para delimitar el paso de un desfile de murgas que no contaba con autorización municipal.

El impacto se produjo a la altura del cuello del conductor, lo que le provocó heridas gravísimas y una fuerte pérdida de sangre. Murió prácticamente en el lugar.

El hijo, que iba como acompañante, sufrió lesiones y fue asistido por personal médico. Luego fue trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Tras la tragedia, la actividad de carnaval prevista para esa noche fue suspendida. Peritos y efectivos policiales trabajaron en la zona para determinar responsabilidades por la colocación del obstáculo en la vía pública.