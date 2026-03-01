Tragedia: Pescaba en el lago San Roque y murió tras caer al agua

Un hombre murió este domingo por la tarde luego de que la lancha en la que se encontraba se diera vuelta en el Lago San Roque, a la altura de Parque Siquiman.

Según se pudo conocer, la víctima estaba pescando en el sector cuando invitó a subir a su embarcación a otras tres personas —dos adultos y un menor de edad— con quienes no tenía vínculo previo.

De acuerdo a los primeros datos, sería oriundo de Saldán y tendría unos 60 años aproximadamente.

Por motivos que ahora se investigan, la lancha volcó y todos sus ocupantes cayeron al agua. Dos embarcaciones que navegaban en la zona acudieron rápidamente al auxilio y lograron rescatar a los involucrados.

El hombre fue trasladado hasta la costa con signos vitales muy débiles. Efectivos del DUAR de la Departamental Punilla iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, pero pese a los intentos no pudieron revertir el cuadro. Minutos después, un servicio de emergencias confirmó el fallecimiento.

La Justicia trabaja para determinar cómo se produjo el vuelco y en qué condiciones se desarrollaba la navegación.