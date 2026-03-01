Trágico: Intentó cruzar Circunvalación y murió atropellado en Córdoba

Un hombre de 34 años murió ayer por la tarde tras ser atropellado por una camioneta en la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, a la altura del barrio Altos Villa Sol.

El hecho ocurrió en el kilómetro 35 de la Ruta Nacional A-019, en el anillo interno. Según las primeras informaciones, la víctima intentaba cruzar la calzada cuando fue impactada por una Ford Ranger conducida por un hombre de 66 años.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y confirmó el fallecimiento en el sitio.

En la escena trabajó personal policial mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el hecho.