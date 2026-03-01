Un oso hormiguero apareció en el patio de una casa

Un oso hormiguero fue rescatado en las últimas horas en barrio Villa Capullo, luego de que apareciera en el patio de una vivienda y generara sorpresa entre los vecinos.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del CAP y de la Patrulla Ambiental, que acudieron al lugar tras el aviso y lograron contener al animal sin que sufriera lesiones.

Según informaron desde la Policía, el ejemplar fue colocado en una jaula de traslado y derivado al Ente BioCórdoba, donde quedó bajo resguardo para su evaluación y posterior reinserción en su hábitat.

La presencia de fauna silvestre en zonas urbanas suele estar vinculada al desplazamiento por cambios en el entorno natural o búsqueda de alimento.