Un oso hormiguero apareció en el patio de una casa

Córdoba
Un oso hormiguero apareció en el patio de una casaEfectivos del CAP y Patrulla Ambiental intervinieron tras el hallazgo del animal y lo trasladaron al Ente BioCórdoba en buen estado.
Un oso hormiguero fue rescatado en las últimas horas en barrio Villa Capullo, luego de que apareciera en el patio de una vivienda y generara sorpresa entre los vecinos.
El operativo estuvo a cargo de efectivos del CAP y de la Patrulla Ambiental, que acudieron al lugar tras el aviso y lograron contener al animal sin que sufriera lesiones.
Según informaron desde la Policía, el ejemplar fue colocado en una jaula de traslado y derivado al Ente BioCórdoba, donde quedó bajo resguardo para su evaluación y posterior reinserción en su hábitat.
La presencia de fauna silvestre en zonas urbanas suele estar vinculada al desplazamiento por cambios en el entorno natural o búsqueda de alimento.