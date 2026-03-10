Allanamientos por drogas en barrio Colón: tres detenidos

Tres personas fueron detenidas en la ciudad de Córdoba durante un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que además permitió desarticular dos puntos de venta de drogas en barrio Colón.

El procedimiento se realizó mediante allanamientos en tres viviendas ubicadas en calle Miguel del Mármol al 2100 y en dos domicilios de Miguel del Mármol s/n, casi esquina Cádiz. Según la investigación, uno de los inmuebles funcionaba como almacén y era utilizado también para la comercialización de estupefacientes.

Durante los registros, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas: una mujer de 31 años, su hija de 24 y la pareja de la madre, de 44.

Por disposición de la Fiscalía del Primer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial e imputados por el delito de comercialización de estupefacientes.