ANSES advierte sobre intentos de estafa: las recomendaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Aunque estas maniobras pueden afectar a cualquier persona, los mayores son más vulnerables debido al contacto frecuente con el organismo por trámites y pagos.

En las últimas semanas se detectaron llamados y mensajes en los que delincuentes se hacen pasar por personal de ANSES, ofreciendo supuestos beneficios económicos, sobre todo en fechas especiales, para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.

Qué tipos de estafa vinculadas a ANSES están circulando actualmente

Los intentos de estafa detectados incluyen mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan que el beneficiario proporcione información sensible. Según el organismo, las estrategias más frecuentes incluyen:

Llamadas telefónicas en las que se solicita clave de seguridad o datos de cuentas bancarias.

Correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan ser de Anses.

Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a sitios falsos.

Desde ANSES destacaron que cualquier comunicación que pida datos personales o información financiera fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa y ser descartada de inmediato.

Cómo protegerse de estafas si sos beneficiario de ANSES

El organismo subrayó que la prevención es clave para evitar ser víctima de fraude. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Realizar trámites y consultas únicamente en el sitio oficial de Anses o en las oficinas autorizadas.

Nunca compartir claves, contraseñas o datos bancarios con terceros.

Desconfiar de cualquier mensaje que prometa beneficios adicionales o gestione pagos a cambio de información personal.

Verificar la autenticidad de los enlaces y direcciones de correo antes de ingresar cualquier dato.

El organismo insistió en que la intermediación de gestores no es necesaria y que todas las operaciones pueden realizarse directamente por los beneficiarios de manera gratuita y directa en la página web.

Dónde denunciar intentos de estafa vinculados a ANSES

Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES en la sección “Denuncias y Reclamos”, o de manera presencial en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, CABA. También se puede enviar por correo postal a la misma dirección o comunicarse por teléfono al 130.

Extremar las precauciones y compartir estas recomendaciones con familiares, especialmente jubilados, resulta fundamental para prevenir fraudes y proteger datos personales.