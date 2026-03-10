Atraparon a cuatro jóvenes acusados de intentar robar una mochila

Villa Dolores. Cuatro jóvenes fueron detenidos en las últimas horas acusados de protagonizar un intento de robo y agresiones contra varias personas en la ciudad de Villa Dolores.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Departamental San Javier en la intersección de las calles 21 de Abril y Costanera Norte.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos —de 17, 18, 19 y 20 años— habrían intentado sustraer una mochila a un joven de 21 años mediante golpes y amenazas utilizando una botella como elemento cortante.

Durante el mismo episodio también resultaron agredidos otros dos adolescentes de 18 y 16 años.

Tras un operativo desplegado en el sector, la Policía logró localizar y detener a los cuatro implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.