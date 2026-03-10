Causa Cuadernos: el Tribunal rechazó nulidades y citó a Cristina Kirchner a indagatoria presencial

El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que el juicio por la causa Cuadernos continúe sin cambios y citó a a la ex presidente Cristina Kirchner a declarar de manera presencial el 17 de marzo en los tribunales federales de Comodoro Py en la causa que involucra a funcionarios y empresarios.

Las indagatorias comenzarán ese día a las 9:00 en la sala AMIA del edificio judicial de Retiro y según el cronograma del tribunal, primero declarará la ex presidenta y luego el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ambos acusados en el proceso.

El tribunal también convocó para esa misma jornada a otros imputados vinculados al ex Ministerio de Planificación, entre ellos los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

Cómo será la modalidad del juicio

El debate oral continuará con un esquema mixto. Los acusados citados para declarar deberán presentarse personalmente ante los jueces, mientras que otros abogados y partes del proceso seguirán la audiencia de forma remota a través de videoconferencia.

En total, el proceso tiene 86 acusados, entre ex funcionarios y empresarios., en el que cada uno deberá concurrir el día asignado para identificarse ante el tribunal e informar si ejercerá o no su derecho a declarar en ese momento.

El juicio comenzó el 6 de noviembre de 2025 y analiza supuestos pagos ilegales vinculados a la obra pública durante los gobiernos nacionales entre 2003 y 2015.

Planteos rechazados por el tribunal

Antes de avanzar con las indagatorias, los jueces resolvieron 55 planteos preliminares presentados por las defensas, entre ellos los pedidos de nulidad total de la causa, prescripción por el paso del tiempo y cuestionamientos a la Ley del Arrepentido.

El tribunal sostuvo que la revisión del expediente no evidenció irregularidades que justifiquen anular el proceso y aclaró que la validez de algunas pruebas será evaluada cuando finalice la etapa probatoria.

También se confirmó la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el juicio.

Durante la audiencia, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, cuestionó expresiones del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo.

Según el planteo, esas declaraciones podrían influir en el proceso judicial. Desde la fiscalía señalaron que comentarios de dirigentes sobre causas en trámite son impropios, pero remarcaron la independencia del tribunal.

Finalmente, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, afirmó que el proceso continuará con garantías y que se buscará asegurar un juicio ajustado a la Constitución y a la ley.