Chocó a un inspector de tránsito y sacó un cuchillo cuando lo alcanzaron

Un motociclista de 27 años fue detenido el viernes por la tarde en la ciudad de Bell Ville luego de embestir a un inspector de tránsito municipal, intentar agredirlo y sacar un cuchillo cuando fue alcanzado por la policía.

El episodio ocurrió cerca de las 19:30 en la intersección de avenida España y calle Córdoba, en el marco de un operativo de control desplegado en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el hombre circulaba en motocicleta cuando colisionó al agente de tránsito que participaba del control. Tras el impacto, intentó agredir al inspector y escapó del lugar.

La fuga duró pocos metros. Los uniformados lograron interceptarlo y, en ese momento, el motociclista extrajo un arma blanca que llevaba entre sus prendas, por lo que fue rápidamente reducido.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía local, acusado por resistencia a la autoridad y lesiones.