Córdoba fue sede de una sesión del Parlamento del Mercosur

La ciudad de Córdoba fue sede de la 106ª sesión del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que reunió en la Legislatura provincial a delegaciones parlamentarias de distintos países de la región.

Durante la jornada se abordaron distintos proyectos vinculados a la integración regional, entre ellos la propuesta de crear un Fondo para la Conservación y el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano.

También se debatieron iniciativas relacionadas con el derecho a la alimentación saludable, el acceso a la información, el etiquetado de alimentos en el Mercosur, políticas para la primera infancia y la creación de un Observatorio Permanente del Programa Hidrovía Paraguay–Paraná.

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, destacó la importancia de que la provincia sea sede de estos encuentros regionales.

“En Córdoba abrimos las puertas de esta Casa para que se lleven adelante este tipo de encuentros, donde se debaten temas fundamentales para el futuro de nuestros países”, expresó.