Cuatro detenidos en Tulumba: trasladaban dos escopetas sin documentación

Cuatro hombres fueron detenidos en las últimas horas durante un control policial en el departamento Tulumba, luego de que se constatara que trasladaban dos escopetas sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo en Pasaje Guayascate, donde efectivos policiales controlaron un vehículo marca Renault Megane conducido por un hombre de 32 años, quien viajaba acompañado por otros tres hombres de 35, 26 y 25 años.

Durante la inspección del rodado, los uniformados secuestraron dos escopetas de doble caño calibre 16 que se encontraban en el interior del vehículo y que no contaban con la documentación exigida. Además, se procedió al secuestro del automóvil.

Los cuatro ocupantes fueron detenidos y trasladados, junto a los elementos incautados, a la comisaría local. Quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.