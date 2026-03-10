Detuvieron a dos jóvenes y hallaron armas, cartuchos y una moto buscada

Dos jóvenes de 17 y 18 años fueron detenidos durante distintos procedimientos realizados en San Francisco y Porteña, en el noreste de la provincia de Córdoba.

Durante los operativos, efectivos policiales secuestraron un arma de fuego, tres escopetas, cuchillas, cerca de 80 cartuchos y una motocicleta que tenía pedido de la Justicia.

Además, en uno de los procedimientos también fue encontrada una planta de marihuana, entre otros elementos vinculados a la investigación.

Las acciones se llevaron adelante con la colaboración de personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación sobre el origen de los elementos incautados.