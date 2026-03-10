Dos hombres armados fueron detenidos en barrio San Vicente

Dos hombres de 47 y 53 años fueron detenidos durante la madrugada de este martes en barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, en el marco de un patrullaje preventivo realizado por personal del programa Cordobeses en Alerta.

El procedimiento tuvo lugar en calle Pellegrini al 1400, donde los uniformados controlaron a los sospechosos y, tras la inspección, secuestraron una pistola calibre 32 que se encontraba en su poder.

Además, durante el operativo se incautaron tres teléfonos celulares y dos vehículos en los que se movilizaban: un Toyota Etios y un Chevrolet Corsa.

Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados junto a los elementos secuestrados a sede policial. Tanto las pertenencias incautadas como los vehículos quedaron bajo investigación para determinar su procedencia, mientras que los hombres quedaron a disposición de la Justicia.