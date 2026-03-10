Dos jóvenes buscados por un robo con arma se entregaron en Bell Ville

Dos jóvenes de 19 y 21 años se presentaron por su cuenta en la sede de la Unidad Judicial de Bell Ville y quedaron detenidos por su presunta participación en un intento de robo con arma de fuego ocurrido días atrás.

El episodio ocurrió anoche, cerca de las 20:40, cuando ambos hombres llegaron al edificio judicial acompañados por un abogado defensor.

Según informaron fuentes policiales, sobre los dos pesaba un pedido de detención vigente vinculado a una causa por robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Tras presentarse ante la Justicia, se realizaron las actuaciones correspondientes y luego fueron trasladados a la Alcaidía local, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía que investiga el caso.