Grave ataque tras un confuso episodio: estaban hablando y lo apuñaló

Un hombre de 32 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en barrio Villa Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Por el hecho, una pareja de adolescentes de 17 años fue detenida durante un operativo policial realizado en la zona.

El episodio ocurrió durante la mañana en la intersección de Sagrada Familia y Ramón B. Mestre. En ese lugar, y por causas que se investigan, se habría producido una discusión entre dos hombres y una mujer. En medio del conflicto, uno de los sujetos atacó al otro con un cuchillo, provocándole una herida en la zona abdominal.

Tras la agresión, el atacante escapó del lugar junto a la mujer. Debido a la gravedad de la lesión, un móvil policial trasladó de urgencia al herido desde el lugar del hecho hasta el Instituto Cardiológico de Córdoba, donde ingresó al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo en el sector que permitió localizar y detener a una pareja de adolescentes, ambos de 17 años. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo y una campera que estarían vinculados con el ataque.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en que se produjo el violento episodio.