Intentaron robarle con una botella rota y hubo tres personas agredidas

Cuatro hombres fueron detenidos en Villa Dolores luego de un operativo policial tras un violento intento de robo ocurrido en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó cuando los agresores intentaron quitarle la mochila a un joven de 21 años, a quien amenazaron con una botella rota para intimidarlo.

Durante la situación también otras dos personas resultaron agredidas, lo que generó un despliegue policial en el sector.

Tras el alerta, efectivos realizaron un operativo en la zona que permitió localizar y detener a los cuatro sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.