Liberaron al policía que chocó borracho y mató a un joven en Carlos Paz

El policía que se encontraba detenido por la muerte del joven Diego Pérez, ocurrida durante un choque fatal en octubre del año pasado en la ciudad de Villa Carlos Paz, fue liberado por la justicia y permanecerá alojado en su casa con prisión domiciliaria y tobillera electrónica a menos de cinco meses del trágico suceso. Fernando Reynoso conducía alcoholizado cuando embistió al joven que se dirigía a trabajar, en un lamentable episodio sobre la Avenida San Martín.

La noticia provocó indignación de la familia de la víctima, que esta mañana se manifestó en Tribunales.

El beneficio fue otorgado por la Cámara de Acusación luego de una apelación presentada por la familia del efectivo policial, contra la prisión preventiva que había dispuesto el fiscal Ricardo Mazzuchi.

Esta mañana, la familia del joven fue recibida por una funcionaria judicial que comunicó los avances de la causa y confirmó que fue elevada a juicio y que el proceso podría iniciarse en los próximos meses.

«Él va a estar en su casa, sentado viendo televisión y comiendo en la mesa con su papá, mientras nosotros hace cinco meses que a Diego no lo tenemos sentado en nuestra mesa ni compartiendo con nosotros. Eso para nosotros es una impotencia total»; dijo la madre de Diego, Margarita.

El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2025, cuando el Volkswagen Gol Trend conducido por Reynoso impactó contra el vehículo en el que circulaba Diego Pérez, durante una maniobra de giro hacia la calle Vélez Sarsfield del barrio Santa Rita. Durante la investigación, se constató que el policía conducía en estado de ebriedad y la familia del fallecido exige que se haga justicia.