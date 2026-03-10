Llamaron para decir que había una bomba en el cuartel de bomberos

Una amenaza de bomba en el cuartel de Bomberos de San Francisco generó un importante operativo de seguridad durante la jornada del sábado en esa ciudad del este cordobés.

Ante la advertencia, se activó el protocolo preventivo y en el lugar trabajó personal especializado de la Brigada de Explosivos, que realizó una inspección minuciosa en el interior, exterior y los techos del edificio.

Tras la revisión completa del cuartel, no se detectó ningún artefacto explosivo, por lo que la situación quedó descartada y el evento que se desarrollaba en el lugar continuó con su programación prevista.

Durante el operativo estuvieron presentes el comisario inspector Pablo Jaimes, el comisario Sebastián Sánchez y la subcomisaria Reyna Vera.

En paralelo, personal de Investigaciones dio aviso a la Justicia y las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial, que interviene en la causa para determinar el origen de la amenaza.