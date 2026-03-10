Lo atraparon infraganti cuando intentaba robar en Santa Cruz del Lago

Un delincuente de 34 años fue detenido en las últimas luego de haber intentado robar en una casa de Villa Santa Cruz del Lago. Lo sorprendieron cuando ingresó al perímetro de una vivienda ubicada en la intersección de Avenida Córdoba y Los Amarantos y trató de darse a la fuga.

El propietario del domicilio se percató de la situación y alertó inmediatamente al personal de la Departamental Punilla.

Se desplegó un operativo cerrojo en el sector y se logró identificar al sospechoso algunos minutos después. Es importante destacar que el sujeto fue trasladado hacia la comisaría local y quedó a disposición del magistrado interviniente.