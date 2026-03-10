“Mi hijo no vuelve más”: dolor y reclamo tras la liberación del acusado

La madre de Diego Pérez expresó su indignación luego de que la Justicia dispusiera la liberación del policía Fernando Reynoso, imputado por homicidio simple con dolo eventual tras el choque que terminó con la vida del joven el 18 de octubre de 2025 en Carlos Paz.

A casi cinco meses del hecho, el acusado recuperó la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, decisión que provocó un fuerte reclamo de la familia de la víctima frente a tribunales.

“Todavía no se cumplen cinco meses de la muerte de mi hijo y Reynoso quedó libre con tobillera, con prisión domiciliaria. Supuestamente eso no se podía hacer porque la causa había cambiado de carátula. Él no podía quedar libre hasta el momento del juicio”, expresó Margarita, madre de Diego, en diálogo con El Diario.

Según relató, la noticia llegó a la familia a través del abogado que los representa. “Cuando nos llamó y nos dijo esto nos cayó como un balde de agua fría. Esperábamos que la Justicia realmente quisiera ver lo que pasó, no que nos dijeran que él iba a quedar libre”, sostuvo.

La mujer describió el impacto emocional que provocó la decisión judicial en su familia. “Él va a estar en su casa, sentado viendo televisión y comiendo en la mesa con su papá, mientras nosotros hace cinco meses que a Diego no lo tenemos sentado en nuestra mesa ni compartiendo con nosotros. Eso para nosotros es una impotencia total”, señaló.

Además, la familia volvió a reclamar que se analice la responsabilidad de las personas que viajaban junto al conductor del vehículo que impactó contra el auto de Pérez.

“Queremos que se investigue también a los acompañantes. Ellos sabían dónde se habían subido y con quién se habían subido. Los tres estaban en el mismo estado que estaba Reynoso. Si yo veo que el conductor está tomado, no me subo al auto”, manifestó.