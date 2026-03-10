Operadora del 911 asistió a una madre y salvó a su bebé

Una operadora de la línea de emergencias 911 asistió telefónicamente a una madre para reanimar a su bebé de apenas 29 días que se había broncoaspirado mientras era amamantado. Gracias a las indicaciones brindadas, la mujer logró estabilizar al pequeño hasta la llegada de asistencia médica.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en un domicilio ubicado en calle Miguel Machado al 1500, en barrio Altamira. En ese momento, una mujer mayor de edad se comunicó con el servicio de emergencias para pedir ayuda al advertir que su hijo presentaba dificultades para respirar.

Ante la situación, la operadora del 911 actuó con rapidez, contuvo a la madre y le brindó instrucciones claras para realizar maniobras de primeros auxilios. Siguiendo las indicaciones paso a paso, la mujer logró asistir al bebé hasta que el pequeño recuperó la estabilidad.

Posteriormente, la madre y el niño fueron trasladados a la Nueva Maternidad, donde el recién nacido recibió atención médica. Tras ser evaluado por los profesionales de salud, se constató que se encontraba en buen estado y fue dado de alta horas más tarde.