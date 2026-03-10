Persecución en Córdoba tras ser vistos por cámaras robando un auto

Persecución en Córdoba tras ser vistos por cámaras robando un autoLa Policía lo interceptó tras un operativo.
Un hombre de 46 años fue detenido en las últimas horas luego de ser observado por las cámaras de seguridad mientras robaba un automóvil junto a un menor de edad. El procedimiento permitió además recuperar el vehículo sustraído.
El hecho comenzó cuando operadores del sistema de videovigilancia del 911 detectaron a un hombre acompañado por un menor mientras violentaban la puerta de un automóvil Ford Focus que se encontraba estacionado en la esquina de Alumine y Cleveland, en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba.
Tras lograr abrir el vehículo, ambos abordaron el rodado y se dieron a la fuga. Inmediatamente, se montó un operativo policial en el sector para dar con los sospechosos.
Minutos después, efectivos lograron interceptar el automóvil en calle Las Cuevas al 1900, donde procedieron a la detención del conductor, un hombre de 46 años. En el procedimiento también se secuestró el vehículo sustraído.
Por su parte, el menor que lo acompañaba fue restituido a su familia. El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.