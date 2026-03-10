Piden ayuda para Camilo Martínez, el adolescente que sigue internado tras una cirugía

Camilo Martínez, el adolescente de 16 años de Villa Carlos Paz que enfrenta un tratamiento médico por un tumor, continúa internado mientras los médicos investigan el origen de nuevas infecciones que complicaron su recuperación.

Según relató su mamá, Lorena, el joven permanece hospitalizado desde el 11 de febrero. Durante ese período atravesó momentos críticos y llegó a estar cinco días en terapia intensiva, aunque luego esa situación logró estabilizarse.

Con el paso de las semanas aparecieron otras complicaciones. “En todos estos días que estuvimos internados se contagió y tuvo tres infecciones, y ahora están investigando una cuarta porque hace cinco días que tiene fiebre y no saben de dónde viene”, explicó su mamá.

Actualmente el adolescente recibe tratamiento con antibióticos desde hace unos diez días por una bacteria, mientras que los médicos también comenzaron a tratar un hongo que apareció en estudios realizados recientemente.

Por esta razón, el regreso a casa todavía no tiene fecha. “Hasta que no termine todo este tratamiento antibiótico, deje de tener fiebre y esté bien, no vamos a poder volver”, expresó su madre.

A pesar de la situación, la familia señala que anímicamente Camilo se mantiene fuerte dentro del proceso. “Mientras no tenga fiebre está dentro de todo bien. Cuando tiene fiebre le duele todo y no tiene ganas de hablar, pero cuando baja se siente mejor”, contó.

Mientras continúa la internación, la familia renovó el pedido de colaboración a la comunidad para poder afrontar los gastos que demanda el tratamiento.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas:

Alias: LMOLINA4709.NX.ARS

Titular: Lorena Silvana Molina

CBU: 45300000800017307104638

Alias: RMARTINEZ2191.NX.ARS

Titular: Raul Adrian Martinez

La familia también difundió un video donde la madre de Camilo cuenta cómo avanza su recuperación y agradece el acompañamiento recibido por parte de vecinos, medios y personas que se sumaron con ayuda, mensajes y oraciones.