Quiebra de un loteador en Córdoba: dan más tiempo a compradores para reclamar

El Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba prorrogó los plazos en la quiebra del desarrollista inmobiliario Marcelo Enrique Fleurquin, una causa que involucra a vecinos que compraron terrenos en los barrios Ituzaingó, Ituzaingó Anexo, Ecotierra 1 y Ecotierra 2.

La medida extiende hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para que los compradores o acreedores presenten el pedido de verificación de crédito, un trámite clave para poder reclamar en la quiebra.

Según explicó la Justicia, la decisión se tomó al advertir que muy pocas personas se habían presentado hasta ahora, a pesar de que muchas adquirieron lotes en esos barrios y podrían tener derechos a reclamar.

El trámite debe realizarse ante la sindicatura a cargo de la contadora María Belén Zamblera, en el estudio ubicado en avenida General Paz 108, segundo piso, en la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.

También se puede solicitar información al teléfono 351-6636525 o al correo [email protected].

Desde el juzgado remarcaron que este paso es fundamental para quienes compraron terrenos o tienen algún crédito vinculado con el desarrollista, ya que solo quienes se presenten podrán ser reconocidos dentro del proceso de quiebra.

En el expediente también quedaron fijadas otras fechas del proceso:

10 de diciembre de 2026: la sindicatura deberá presentar los informes individuales sobre cada acreedor.

21 de mayo de 2027: la Justicia dictará la resolución que determine qué créditos son aceptados dentro de la quiebra.

La prórroga busca facilitar que los vecinos afectados puedan participar del proceso judicial y hacer valer sus reclamos dentro de la quiebra del desarrollista.