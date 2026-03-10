Recuperan una moto robada a un conductor de viajes por app

Tres adolescentes fueron detenidos este lunes por la tarde en barrio Ciudad de los Cuartetos, luego de un operativo policial que permitió recuperar la motocicleta que había sido robada a un conductor de una aplicación de viajes.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Acción Preventiva en Camino La Cabaña s/n. Momentos antes, los policías entrevistaron a la víctima, un hombre mayor de edad que trabaja como conductor de una plataforma de viajes.

Según relató, fue abordado por un grupo de personas que lo agredieron con el objetivo de sustraerle la motocicleta con la que trabajaba y su teléfono celular.

Tras recibir el aviso, los uniformados desplegaron un rápido operativo en la zona que permitió localizar y detener a tres jóvenes de 15, 16 y 17 años.

Durante el procedimiento también se secuestró una motocicleta Bajaj Rouser NS125, con sus llaves, que sería la sustraída al conductor.

Los adolescentes, junto con el rodado recuperado, quedaron a disposición de la Justicia.